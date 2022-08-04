Обнинск, Калужская область, 4 августа 2022, 13:26 — REGNUM Почти в три раза увеличило производство ключевой составляющей пленочных интегральных микросхем для радиоэлектронной аппаратуры — ситалловых подложек Обнинское научно производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области. Госкорпорации Ростех. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.
Значительный рост объемов выпуска изделий поможет перекрыть возросшие потребности отечественной радиоэлектронной отрасли в импортозамещающей продукции. Ситаллы — это высокопрочные материалы, полученные в результате объемной кристаллизации стекла. Ситалловые подложки предназначены для производства микросхем и различного вида изделий электроники.
Серийное производство ситалловых подложек было организовано на ОНПП «Технология» в 2018 году. Ранее эта продукция, необходимая предприятиям радиоэлектронной, авиационной промышленности, судостроения и военно-промышленного комплекса, поставлялась из-за рубежа.
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