Обнинск, Калужская область, 4 августа, 2022, 13:26 — ИА Регнум. Почти в три раза увеличило производство ключевой составляющей пленочных интегральных микросхем для радиоэлектронной аппаратуры — ситалловых подложек Обнинское научно производственное предприятие «Технология» им. А. Г. Ромашина Калужской области. Госкорпорации Ростех. Об этом 4 августа сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на генерального директора предприятия Андрея Силкина.

Пресс-служба ОНПП «Технология» им. А. Г. Ромашина Ситалловые подложки предназначены для производства микросхем и изделий электроники

Значительный рост объемов выпуска изделий поможет перекрыть возросшие потребности отечественной радиоэлектронной отрасли в импортозамещающей продукции. Ситаллы — это высокопрочные материалы, полученные в результате объемной кристаллизации стекла. Ситалловые подложки предназначены для производства микросхем и различного вида изделий электроники.

«Характеристики наших ситалловых подложек — чистота поверхности, прочность, теплопроводность и другие параметры — превышают стандартные требования. Законтрактованный объем поставок нашей продукции на текущий год подтверждает активный переход российских производителей электроники на отечественную элементную базу. За первое полугодие «Технология» выпустила около 20 тысяч таких изделий. Это более чем в два раза больше, чем за аналогичный период прошлого года. Всего до конца года мы поставим заказчикам порядка 75 тысяч ситалловых подложек», — сказал Андрей Силкин.

Серийное производство ситалловых подложек было организовано на ОНПП «Технология» в 2018 году. Ранее эта продукция, необходимая предприятиям радиоэлектронной, авиационной промышленности, судостроения и военно-промышленного комплекса, поставлялась из-за рубежа.