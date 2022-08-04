Москва, , 12:05 — REGNUM В Совфеде со скепсисом отнеслись к намерению Банка России ускорить девалютизацию.

Андрей Клишас Пресс-служба Совета Федерации РФ

«По всей видимости магазины для дипломатов в Москве и Питере, где будут принимать и доллары, и евро должны этому способствовать», — отметил сенатор Андрей Клишас в телеграм-канале.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, ЦБ объявил, что намерен ускорять девалютизацию. регулятор также намерен ввести дополнительные меры для сокращения операций банков в долларах и евро.

Ранее также было объявлено о том, что в Москве и Санкт-Петербурге откроются магазины duty free (аналог «Березки» — ред.) для дипломатических представительств и консульств. Документ за подписью премьер-министра Михаила Мишустина о создании такой сети опубликован на сайте правительства России.

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