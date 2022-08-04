Москва, 4 августа, 2022, 12:05 — ИА Регнум. Центробанк РФ намерен содействовать ускорению девалютизации в России. Об этом 4 августа сообщает финансовый регулятор.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Банк России

В Банке России проинформировали, что будут содействовать ускорению девалютизации в стране и анонсировали дополнительные меры, направленные на сокращение операций российских банков в долларах и евро.

Как сообщало ИА REGNUM, средняя максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших российских банках в третьей декаде июля снизилась до 6,93% годовых с 7,65% в первой и второй декадах.