4 августа 2022 | Время чтения 4 мин

Надир Керимов, , 15:11 — REGNUM Тайвань не отступит перед лицом военных угроз и будет укреплять свою обороноспособность, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь на встрече со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

КНР и Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

В свою очередь Пелоси заявила, что делегация США прибыла на остров, чтобы подтвердить приверженность поддержке Тайваня.

«Сегодня наша делегация, чем я очень горжусь, прибыла на Тайвань, чтобы дать понять, что мы не откажемся от нашей приверженности Тайваню и мы гордимся нашей дружбой, прошедшей испытание временем», — сказала Пелоси.

Пользователи азербайджанских социальных сетей, как и весь мир, следили за ситуацией в Китае и очень активно комментировали визит Нэнси Пелоси на Тайвань.

Автор тг-канала «Maira Baku»: «Сегодня поинтересовалась, а какой товарооборот между США и Китаем — 755 млрд долларов (!) И это второй по масштабам товарооборот для США и первый для Китая…

И кто станет рисковать такими деньгами…? Теперь другой вопрос. Вот что за шоу они нам все эти дни устраивали…?»

Murka: «Отвлекающий маневр был. В эти дни Украина неинтересна была. А утром зеля выступил, типа не справляются, там дикий ад. Нужны баблосики».

Niкa A.: «Кричали, кричали, грозились, а в итоге опозорились».

Swiss _Scout: »Говорили «мощный и сильный военный ответ». Лучше бы молчали. Очень неразумная и непонятная инфокампания была. Очень удивительно со стороны Китая».

@S_awret: «А может, это всё специально, от чего-то мир нужно было отвлечь, вот и отвлекли, хотя репутацию так себе Китай заработал».

«Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал визит спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань», — пишет Minval-LIVE

Экс-глава государства назвал Пелоси «безумной», добавив, что действия политика не заканчиваются ничем хорошим.

«От нее всегда одни неприятности. Ничего из того, что она делает, не заканчивается хорошо», — написал Трамп в соцсети Truth Social.

Нэнси Пелоси RYAN SAAVEDRA

Автор тг-канала «Мнение ФМ» Фархад Мамедов пишет в телеграме:

Фархад Мамедов: «А как будет по-китайски: «Nə oldu, yoldaş Si?»? Было бы изящно закрыть небо над Тайванем, чтобы Пелоси осталась на острове… А так мы все стали свидетелями права сильного, а не силы права. Международное право стало синонимом слабости. В очередной раз пример нам преподали США, в принципе, как и другие страны — авторы Устава ООН и постоянные члены СБ ООН… Надо следовать примерам!»

F I: »Надо следовать примерам и забыть о 3000 квадратных километров Карабаха, что под контролем России, право сильного как-никак…»

Murad Huseynov @MuradHuseynov: »Нам тоже надо пользоваться правом сильного. Шаг за шагом».

Alchin Alayev: «Армия США ПОКА ЧТО сильнее китайской, а также у Китая очень серьезные торгово-экономические и финансовые связи с США и странами ЕС, так что быковать на амеров по-настоящему себе дороже выйдет!».

Rasim @ZeynalovR: «Наивно думать, что Китай ничего не делает. Благодаря этой старухе Тайвань полностью окружен китайскими военными кораблями. Сейчас долго придется помучиться тайваньцам. Будет полная блокада. Как обычно, из-за американских политиков будут страдать простые люди».

Автор тг-канала «Джокер бакинский»:

Admin: «Мораль сей басни такова: в политике всех интересуют возможности, а не намерения. Как оказалось, намерения у Китая есть, возможностей — нет».

@QarDaul: «Всё равно я поддерживаю Тайвань, потому что сильный Китай не нужен нам».

«Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби», — пишет «Sputnik Ближнее зарубежье».

«Мы выступаем против каких-либо односторонних изменений статус-кво с любой стороны», — сказал он на брифинге. Кирби добавил, что «США не стремятся к конфликту с КНР и не станут заниматься «бряцанием оружием».

Admin: «Как по-тайвански сказать «зрада»?»

Шукур Гулиев, пользователь Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет на своей странице:

Шукур Гулиев: »Я думаю, что это был косвенный сигнал Путину, то есть больше всего вы поддерживали Китай, а мы заставили его сидеть на своей территории. Оказывается, кто сильный, тот диктует повестку дня. Мир смеется над тобой».

Hamid Hamidov: «24 февраля украинская армия показала, что из себя представляет вторая армия мира. 2 августа США показали, что из себя представляет вторая экономика мира».