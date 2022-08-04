Надир Керимов, 4 августа 2022, 15:11 — REGNUM Тайвань не отступит перед лицом военных угроз и будет укреплять свою обороноспособность, заявила глава администрации острова Цай Инвэнь на встрече со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.
В свою очередь Пелоси заявила, что делегация США прибыла на остров, чтобы подтвердить приверженность поддержке Тайваня.
Пользователи азербайджанских социальных сетей, как и весь мир, следили за ситуацией в Китае и очень активно комментировали визит Нэнси Пелоси на Тайвань.
Автор тг-канала «Maira Baku»: «Сегодня поинтересовалась, а какой товарооборот между США и Китаем — 755 млрд долларов (!) И это второй по масштабам товарооборот для США и первый для Китая…
И кто станет рисковать такими деньгами…? Теперь другой вопрос. Вот что за шоу они нам все эти дни устраивали…?»
Murka: «Отвлекающий маневр был. В эти дни Украина неинтересна была. А утром зеля выступил, типа не справляются, там дикий ад. Нужны баблосики».
Niкa A.: «Кричали, кричали, грозились, а в итоге опозорились».
Swiss _Scout: »Говорили «мощный и сильный военный ответ». Лучше бы молчали. Очень неразумная и непонятная инфокампания была. Очень удивительно со стороны Китая».
@S_awret: «А может, это всё специально, от чего-то мир нужно было отвлечь, вот и отвлекли, хотя репутацию так себе Китай заработал».
«Бывший президент США Дональд Трамп раскритиковал визит спикера американской палаты представителей Нэнси Пелоси на Тайвань», — пишет Minval-LIVE
Экс-глава государства назвал Пелоси «безумной», добавив, что действия политика не заканчиваются ничем хорошим.
Автор тг-канала «Мнение ФМ» Фархад Мамедов пишет в телеграме:
Фархад Мамедов: «А как будет по-китайски: «Nə oldu, yoldaş Si?»? Было бы изящно закрыть небо над Тайванем, чтобы Пелоси осталась на острове… А так мы все стали свидетелями права сильного, а не силы права. Международное право стало синонимом слабости. В очередной раз пример нам преподали США, в принципе, как и другие страны — авторы Устава ООН и постоянные члены СБ ООН… Надо следовать примерам!»
F I: »Надо следовать примерам и забыть о 3000 квадратных километров Карабаха, что под контролем России, право сильного как-никак…»
Murad Huseynov @MuradHuseynov: »Нам тоже надо пользоваться правом сильного. Шаг за шагом».
Alchin Alayev: «Армия США ПОКА ЧТО сильнее китайской, а также у Китая очень серьезные торгово-экономические и финансовые связи с США и странами ЕС, так что быковать на амеров по-настоящему себе дороже выйдет!».
Rasim @ZeynalovR: «Наивно думать, что Китай ничего не делает. Благодаря этой старухе Тайвань полностью окружен китайскими военными кораблями. Сейчас долго придется помучиться тайваньцам. Будет полная блокада. Как обычно, из-за американских политиков будут страдать простые люди».
Автор тг-канала «Джокер бакинский»:
Admin: «Мораль сей басни такова: в политике всех интересуют возможности, а не намерения. Как оказалось, намерения у Китая есть, возможностей — нет».
@QarDaul: «Всё равно я поддерживаю Тайвань, потому что сильный Китай не нужен нам».
«Вашингтон не поддерживает независимость Тайваня. Об этом заявил представитель Совета нацбезопасности при Белом доме Джон Кирби», — пишет «Sputnik Ближнее зарубежье».
Admin: «Как по-тайвански сказать «зрада»?»
Шукур Гулиев, пользователь Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ), пишет на своей странице:
Шукур Гулиев: »Я думаю, что это был косвенный сигнал Путину, то есть больше всего вы поддерживали Китай, а мы заставили его сидеть на своей территории. Оказывается, кто сильный, тот диктует повестку дня. Мир смеется над тобой».
Hamid Hamidov: «24 февраля украинская армия показала, что из себя представляет вторая армия мира. 2 августа США показали, что из себя представляет вторая экономика мира».