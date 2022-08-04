Ижевск, , 12:01 — REGNUM В Удмуртии с момента начала вакцинации до 4 августа прививку от коронавируса сделали 699 504 человека. Об этом сообщает региональный минздрав.

Вакцинация от коронавируса Mos.ru

Второй компонент препарата получили 559 566 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

Ревакцинацию прошли 179 612 жителей республики.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 4 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 894 жителя республики. За время пандемии в республике подтвердили 168 418 случаев заражения коронавирусом, из них 63 — за минувшие сутки.