Красноярск, , 12:01 — REGNUM В Красноярском крае завершено расследование уголовного дела об убийстве местной жительницы летом 2021 года. В числе фигурантов двое жителей Воронежской области, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

На месте преступления ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии

По данным следствия, четверо обвиняемых 23 июля отдыхали в кафе в Красноярске, где познакомились с 41-летней потерпевшей. После закрытия они предложили женщине продолжить веселье, выехав на автомобиле Лада Гранта в лес Берёзовского района.

По пути мужчины воспользовались тем, что женщина уснула, и украли у неё ювелирные украшения, а приехав в лес, изнасиловали её. Затем они похитили у красноярки телефон, деньги и банковскую карту. Для устрашения двое фигурантов начали копать могилу, после чего жертва раскрыла им пин-код от карты.

«С целью сокрытия совершенных преступлений обвиняемые сожгли документы женщины, после чего, используя электрический провод в виде петли, задушили потерпевшую. Злоумышленники сокрыли тело женщины в яме, присыпав землей. Похищенные ювелирные украшения сдали в ломбард и покинули территорию Красноярского края», — отметили в ведомстве.

Тело убитой нашли спустя неделю, 1 августа 2021 года. Все фигуранты были задержаны, двоих этапировали из Воронежской области в Красноярский край.

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