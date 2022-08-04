Донецк, 4 августа 2022, 12:01 — REGNUM ВСУ возобновили обстрел центра Донецка, сообщил в своем телеграм-канале 4 августа заместитель министра информации ДНР Даниил Безсонов.
Следите за развитием событий в трансляции: «Спецоперация Z — все новости о денацификации и демилитаризации Украины»
«Всем быть предельно осторожными и оставаться в укрытии», — сказано в сообщении.
Как сообщалось ранее, ВСУ обстреляли район донецкого театра, где проходила церемония прощания с погибшей накануне Ольгой Качурой (Героем России и Героем ДНР посмертно). Сработала система ПВО, но не менее двух снарядов попали в здание театра, а также в другие здания. По предварительным данным, погибли два человека.