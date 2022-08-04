Пекин, , 12:00 — REGNUM Сговор Тайваня с США и их провокации толкнут остров пучину катастрофы и принесут беды его жителям. Об этом 4 августа заявил официальный представитель министерства обороны КНР Тань Кэфэй.

КНР и Тайвань Nat

«Сговор и провокации США и Тайваня лишь толкнут Тайвань в пучину катастрофы и нанесут серьёзный вред тайваньским соотечественникам», — говорится в заявлении.

Он предупредил США и Демократическую прогрессивную партию, правящую на Тайване, что попытки использовать остров для сдерживания Китая обречены на провал.

Также он подчеркнул, что воля китайского народа, чья численность составляет более 1,4 млрд человек, непоколебима в вопросе защиты суверенитета и территориальной целостности Китая. По его словам, полное воссоединение страны является исторической неизбежностью.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин заявила, что военные учения китайской армии вокруг Тайваня стали предупреждением провокаторам и сепаратистам.

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