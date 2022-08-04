Ижевск, 4 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 4 августа после перенесенного заражения коронавирусом выписались 15 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 163 894 жителя республики, сообщает региональный минздрав.

Пресс-служба мэра и правительства Москвы. Денис Гришкин «Красная зона»

За время пандемии в республике подтвердили 168 418 случаев заражения коронавирусом, из них 63 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса девять несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 12 человек старше 65 лет.

4048 человек скончались в регионе за время пандемии, из них у 3847 человек было подтверждено заражение COVID-19. За минувшие сутки скончался один человек, накануне летальных случаев среди пациентов с коронавирусом в республике не регистрировалось.

В течение суток госпитализированы 11 человек, накануне в больницу попали десять жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 1037 человек, 52 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, один человек — в тяжелом состоянии, ни один пациент не подключен к аппарату ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в республике было выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусом. Выписались по выздоровлении 15 человек.