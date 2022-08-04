Куала-Лумпур, 4 августа, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Малайзии Рональд Кианди заявил, что политика запрета на экспорт мяса курицы закончится 31 августа 2022 года, сообщает CNN Indonesia.

(сс) barskefranck Курица

Запрет на экспорт означал, что Сингапур, как основной рынок сбыта мяса курицы в Малайзии, диверсифицирует свои источники продовольствия и закупает товары в других соседних странах.

Рональд Кианди заявил, что запрет носит временный характер и аналогичные протекционистские меры были приняты другими странами, столкнувшимися с нехваткой продовольствия.

«Когда условия стабилизируются по всей стране, не только в некоторых местах будет избыток предложения, но и по всей стране, конечно, правительство примет решение возобновить экспорт», — пояснил министр.

Ранее правительство Малайзии запретило экспорт до 3,6 млн кур по состоянию на 1 июня в попытке решить проблемы с поставками мяса курицы и ценами в стране. В ответ на запрет на экспорт Сингапур объявил, что будет закупать мясо курицы в других странах, включая Индонезию и Таиланд.