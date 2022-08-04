Москва, 4 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Россия адаптировалась к потокам лжи и фальшивых вбросов со стороны западных стран, заявил 4 августа зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«К информационной войне, которую против России активно ведут западные медиа, нам не привыкать. Хорошего в этом мало, но мы уже адаптировались к тем потокам лжи и фальшивых вбросов, которые в наш адрес не прекращаются ни на секунду», — сказал он в интервью РИА Новости.

Медведев добавил, что за полетом спикера палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси в мире следило рекордное количество людей, хотя она далеко не самый популярный политик.

«История обросла множеством фейковых новостей и домыслов, характерных для совсем не шуточной информационной войны. Как можно противостоять такой киберугрозе и насколько она реальна применительно к нашему государству?» — задался вопросом политик.

Он также подчеркнул, что в современном мире в ходе информационной войны можно нанести не менее серьезные разрушения, чем обычным оружием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава пресс-службы Кремля Дмитрий Песков назвал визит американской делегации на Тайвань провокацией со стороны США. Он отметил, что подобные шаги лишь усилили напряженность в регионе.

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