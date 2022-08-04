Оттава, , 11:59 — REGNUM Канадская студия Behaviour Interactive выпустила симулятор свиданий Hooked on You с убийцами из Dead by Daylight. Релиз прошел в рамках прямой трансляции Behaviour Beyond.

Dead by Daylight Скриншот с YouTube

Игроку предстоит побывать на «Острове Убийц» и сходить на свидание с каждым из четверки киллеров, что узнать о них и об их секретах. Игра выполнена в стиле визуальной новеллы.

Напомним, что в рамках прямой трансляции Behaviour Beyond студия анонсировала совместный проект с Resident Evil. В нём игроку предстоит встретится с Адой Вонг, Ребеккой Чемберс и Альбертом Вескером.

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