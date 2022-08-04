Москва, , 11:58 — REGNUM Соединённые Штаты Америки сеют рознь везде, кроме своего континента. Об этом сегодня, 4 августа, в интервью РИА Новости заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

Он подчеркнул, что США дестабилизировали обстановку у своих союзников — в Европе. Теперь настала очередь других частей света, включая Россию, Китай, Европу, Азию, Африку Латинскую Америку.

«Заметьте — США сеют рознь только не рядом с собой. Любопытно было бы глянуть, как американцы совершат госпереворот у своих соседей, например — в Канаде», — сказал Медведев.

Как сообщало ИА REGNUM, взлом моей страницы в соцсети «ВКонтакте» — это проявление информационной войны, заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев.

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