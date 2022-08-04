Ростов-на-Дону, 4 августа, 2022, 11:57 — ИА Регнум. Ростовская область в июле отправила в Донбасс более 250 тонн зерна и продуктов его переработки. Об этом ИА REGNUM сообщили в управлении Россельхознадзора по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и Республике Калмыкия 4 августа.

Александр Погожев ИА REGNUM Зерно для помола

«Проконтролировано более 250 тонн зерна и продуктов его переработки, предназначенных для отгрузки на экспорт с территории Ростовской области в Донецкую и Луганскую Народные Республики», — сказано в сообщении.

Качество и безопасность зерна подтверждены документами.