Магас, , 11:56 — REGNUM Артиллерист из Ингушетии Султан Хашегульгов получил орден Мужества за помощь российским военнослужащим при выходе из окружения. Уроженец северо-кавказской республики командовал артиллерийским расчетом сводного мотострелкового подразделения.

Орден Мужества Defence.ru

«Выполняя боевую задачу, прикрыл мотострелковый батальон и помешал противнику уничтожить российскую группу. Вместе с личным составом он вовремя прибыл на помощь и отвлек на себя внимание противостоящей стороны», — сообщили в пресс-службе правительства Ингушетии.

Как рассказал Султан Хашегульгов, противник вел стрельбу по российской колонне со всех сторон, пришлось вступить с ним в бой, чтобы отвлечь от основных сил. По словам военного, в бою были использованы машины БМ-21 «Град», с помощью которых удалось «поразить врагов огнём по всем точкам».

Российские военные, благодаря поддержке артиллеристов под командованием Султана Хашегульгова сумели выйти из окружения и освободить населенный пункт.

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