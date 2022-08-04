Магас, 4 августа 2022, 11:56 — REGNUM Артиллерист из Ингушетии Султан Хашегульгов получил орден Мужества за помощь российским военнослужащим при выходе из окружения. Уроженец северо-кавказской республики командовал артиллерийским расчетом сводного мотострелкового подразделения.
Как рассказал Султан Хашегульгов, противник вел стрельбу по российской колонне со всех сторон, пришлось вступить с ним в бой, чтобы отвлечь от основных сил. По словам военного, в бою были использованы машины БМ-21 «Град», с помощью которых удалось «поразить врагов огнём по всем точкам».
Российские военные, благодаря поддержке артиллеристов под командованием Султана Хашегульгова сумели выйти из окружения и освободить населенный пункт.
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