Ереван, 4 августа, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Члены правительства Армении в начале заседания 4 августа почтили память двоих военнослужащих армии обороны Нагорного Карабаха, которые погибли накануне в ходе атаки вооружённых сил Азербайджана. Трансляцию заседания вела пресс-служба армянского правительства.

Нагорный Карабах

Заседание проводил премьер-министр Никол Пашинян. Он должен был вернуться из отпуска 6 августа, но приступил к выполнению обязанностей сегодня на фоне обострения ситуации в Арцахе.

Пашинян сообщил, что в Нагорном Карабахе в ходе боевых действий также были ранены 19 человек. Он заявил, что надеется на урегулирование ситуации при участии российских миротворцев.

Напомним, 3 августа вооружённые силы Азербайджана провели в Нагорном Карабахе военную операцию «Возмездие», атаковав позиции армии обороны Арцаха. Обе стороны обвиняют друг друга в совершении «провокаций».