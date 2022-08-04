Москва, , 13:01 — REGNUM Председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил план развития Северного морского пути до 2035 года. Отдельный раздел плана посвящён созданию судов ледокольного флота, в том числе головного ледокола проекта «Лидер», и развитию арктических судостроительных и судоремонтных производственных мощностей. Об этом сообщается на сайте правительства 4 августа.

Ледокол «Красин» Дарья Драй © ИА REGNUM

«Кроме этого, предусмотрены мероприятия по строительству аварийно-спасательного флота из 46 судов, оснащению арктических комплексных аварийно-спасательных центров МЧС вертолётами. Также будет создана арктическая спутниковая группировка, которая обеспечит гидрометеорологическое и навигационное сопровождение судоходства и позволит оценивать изменения климата», — указано также в сообщении.

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Как сообщало ИА REGNUM, в настоящее время на российских верфях строится ещё четыре атомных ледокола. Об этом сообщил вице-премьер РФ Александр Новак в ходе оперативного совещания правительства РФ 1 августа.

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