Оттава, , 11:55 — REGNUM В дополнении-кроссовере Project W от канадской студии Behaviour Interactive появятся персонажи из Resident Evil. Информация об этом появилась в рамках прямой трансляции Behaviour Beyond.

Dead by Daylight Скриншот с YouTube

В дополнении появятся Ада Вонг и Ребекка Чемберс в роли выживших, а также Альберт Вескер в роли убийцы. Также локация «полицейский участка Раккун-Сити» будет разделена на две небольшие карты.

Напомним, что Dead by Daylight — одна из самых популярных работ студии Behaviour Interactive, которая вышла 14 июня 2016 года. Оценка игры на Metacritic составляет 71 балл из 100.

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