Якутск, , 11:57 — REGNUM В Якутии резко растут показатели по заболеваемости коронавирусом. За сутки количество случаев COVID-19 в регионе возросло в три раза по данным портала стопкоронавирус. рф на 4 августа.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По федеральным сведениям, за сутки заболели 411 человек (днём ранее — 128), из них 37 госпитализировали. Телеграм-канал вице-премьера республики Ольги Балабкиной информировал о 210 заразившихся.

Якутия попала в тройку российских регионов-«лидеров» по количеству выявленных случаев коронавирусной инфекции после Москвы и Санкт-Петербурга.

Как сообщало ИА REGNUM, резкий рост уровня заболеваемости коронавирусом и количества больных, попавших в ковидные госпитали, в Якутии начали фиксировать в конце июля.