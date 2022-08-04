Пекин, 4 августа, 2022, 11:59 — ИА Регнум. Баллистические ракеты серии Дунфэн запущены в ходе военных учений Китая в Тайваньском проливе. Об этом сообщает 4 августа Центральное новостное агентство Тайваня со ссылкой на минобороны острова.

Mod.gov.cn DF-17

Днём ранее китайская газета Global Times сообщала о планируемом запуске боевой дальнобойной артиллерии через Тайваньский пролив и пусках гиперзвуковых ракет DF-17 (Дунфэн-17).

«Примерно в 13:56 по местному времени (8:56 мск) Компартия Китая запустила несколько баллистических ракет серии Дунфэн в водах к северо-востоку и юго-западу от Тайваня», — сообщили тайваньские военные.

Как сообщало ИА REGNUM, военные учения в шести морских районах Китай начал 4 августа после визита спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань. Манёвры продлятся до 7 августа.

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