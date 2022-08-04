Москва, 4 августа, 2022, 11:53 — ИА Регнум. Признание апартаментов жильем невозможно юридически и технически и повлечет негативные последствия для бизнеса, который размещен в этих зданиях, отметил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов («Единая Россия»).

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Жилье

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в ноябре 2021 Госдума отложила обсуждение в первом чтении законопроекта о статусе апартаментов. Поправками в Жилищный кодекс правительство РФ предлагает ввести понятие «многофункциональные здания», то есть здания, состоящие из нежилых и жилых помещений, расположенные вне границ жилой застройки, в общественно-деловой зоне. По законопроекту в Госдуме была создана рабочая группа, а сама инициатива направлена в Верховный суд для получения отзыва.

«Если признать апартаменты жильём, то мы должны будем сразу убрать из этих зданий большую часть бизнеса. Практически всё, что выше 2 этажа. И перестроить обслуживающую инфраструктуру внутри дома», — отметил Пахомов в своем телеграм-канале.

Депутат отметил, что апартаменты строятся там, где построить жилье невозможно. В итоге, приобретая их для личного проживания, люди сталкиваются с высокими налогами и тарифами на коммуналку и остаются без социальных объектов, добавил Пахомов.

«Эта недвижимость изначально строилась по не устраивающим нас правилам именно потому, что традиционные дома по жилищному законодательству на этих территориях построить было невозможно. Хотя мне было бы приятнее пообещать возможность перевода и продержаться в этих поисках 5 лет депутатского срока. Но лучше мы попробуем сделать то, что реально возможно», — заключил он.