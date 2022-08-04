Элиста, , 11:53 — REGNUM Калмыкия готова к новой волне COVID-19, сообщил 4 августа во время прямого эфира министр здравоохранения республики Булат Сараев.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

«Наша лаборатория инфекционной больницы готова в случае необходимости выполнять до 2 тыс. исследований в сутки. Мы к этой волне готовы, но напомню, что в эту волну очень низкий коллективный иммунитет», — отметил он, призвав жителей Калмыкии к вакцинации.

ИА REGNUM напоминает, что в Калмыкии пока не планируется вводить ограничения по COVID-19. При этом профилактическая работа продолжается.