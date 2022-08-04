Ханты-Мансийск, , 11:53 — REGNUM К жилищно-строительному кооперативу «Наш дом» из Нефтеюганска в арбитраж ХМАО поступил банкротный иск. Истцом в деле, заседание по которому пока не назначено, выступает федеральный фонд развития территорий, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на базу суда.

Банкротство Иван Шилов © ИА REGNUM

Заявление было подано 3 августа 2022 года. Третьим лицом в споре участвует департамент строительства ХМАО-Югры.

В единой информационной системе жилищного строительства за данным ЖСК числится один проблемный дом общей площадью 1605 кв. м. В реестре есть отметка, что «восстановление прав граждан ожидается до 30.09.2023 года».

Напомним, также в Московской области могут быть признаны банкротами ЖСК «Возрождение» и ЖСК «Сосновый». Непосредственно фондом поданы иски о несостоятельности томского ЖСК «Советская, 108» и омского ЖСК «Улица Конева дом 3 корпус 3».