Москва, 4 августа, 2022, 14:15 — ИА Регнум. Почему в странах СНГ так распространилась русофобия? Об этом 4 августа ИА REGNUM рассказал активист партии «Другая Россия Э. В. Лимонова» Николай Умеренков.

(сс) Видсич Граффити с изображением вооруженной матрешки во Львове. Русофобия на Украине

«Было очевидно, что с началом СВО русофобия в странах СНГ не только не исчезнет, но значительно усилится. Что мы и наблюдаем ныне. Россию продолжают обвинять во всех смертных грехах: Прибалтика, Казахстан, Киргизия, Грузия, Армения и многие другие», — заявил публицист.

По мнению Умеренкова, объективных причин для этого нет. Достаточно открыть учебник по истории, или поисковик в интернете, и найти информацию о том, что сделала Россия для вышеперечисленных республик.

«Конечно, если считать защиту от врагов, строительство школ, больниц, заводов, городов за агрессию и террор, то всё становится на свои места, но подобное мнение присуще разве что людям с глубокой стадией шизофазии, но хотелось бы все-таки услышать адекватные аргументы. Объективно, их нет», — полагает публицист.

Миром правит капитал, и он требует требует расширения, экспансии. Потому нужны новые территории. Для Запада Россия является препятствием. Не только в экономическом плане, скорее, в ментальном. Победив русский менталитет, Запад завоюет новые рынки, уверен Умеренков.

«Но Россию просто так не сломить, именно поэтому враг начинает с потенциальных союзников, пытается ослабить границы. Надо сказать, делает он это весьма успешно. И дабы дать отпор, мы должны показать силу, установить свой авторитет, как итог, вернуть расположение и уважение соседей. К сожалению, пока подобных тенденций нет. До тех пор любая вошь будет безнаказанно лить грязь на нашу страну», — заключил публицист.

Напомним, что с началом специальной военной операции 24 февраля 2022 года в странах Запада, в Прибалтике, во многих странах СНГ понялась волна русофобии и отмены русской культуры.