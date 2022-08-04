Багдад, , 12:07 — REGNUM Иранские представители выступили за мирное урегулирование политического кризиса в Ираке. Об этом 4 августа сообщает Al-Araby-al-Jadid со ссылкой на свои источники.

Ирак Иван Шилов © ИА REGNUM

По их данным, иранские представители вступили в контакт с лидерами движения «Аль-Фатех», удержав их от эскалации противостояния в Ираке.

Журналисты отмечают, что иранские военные представители призвали лидеров «Фатех» не выводить своих сторонников на улицы для противостояния с демонстрантами из партии «Садристское движение». Как сообщается, представители Ирана пока не вели переговоры с лидером протеста Муктадой ас-Садром.

Однако в Тегеране планируют организовать заочные переговоры между «Аль-Фатех», демонстрантами и правительством Ирака для преодоления кризиса в стране, отмечают журналисты.