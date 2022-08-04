Москва, , 11:51 — REGNUM Никакими вбросами поссорить Россию с друзьями из Содружества Независимых Государств (СНГ) не удастся. Об этом 4 августа заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, говоря о недавнем взломе своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Дмитрий Медведев Иван Шилов © ИА REGNUM

По его словам, методы такой «работы» «очевидны и нехитрые» — »вбросить от имени известного лица в публичное поле что-то резкое или чувствительное о соседях, сыграть на исторических сюжетах, дождаться неизбежного удаления фейка, а потом торговать этим».

«Типа в России сделали всё специально, послали жёсткий сигнал союзникам, а потом дипломатично отгребли. Вроде бы и следов нет, а «осадочек» остался. Вот они — «истинные намерения русских». Вот их «агрессивные замыслы», — пояснил в беседе в РИА Новости политик.

При этом Медведев подчеркнул, что Россия так никогда не работает, это не её методы.

«Это не в наших правилах и не соответствует нашим моральным принципам. Мы с друзьями разговариваем прямо и откровенно, без двусмысленностей», — указал замглавы Совбеза.

По его словам, враждебным силам не удастся поссорить Россию со республиками бывшего Советского Союза.

«Мы — союзники не только по официальным декларациям, но и на деле, в решении ежедневных вопросов, затрагивающих интересы наших стран и наших народов. Так будет и впредь», — уверен Медведев.

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Как сообщало ИА REGNUM, 2 августа помощник зампредседателя Совбеза России Олег Осипов заявил, что страница заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева в социальной сети «Вконтакте» была взломана.

Напомним, вечером 1 августа на странице Медведева в соцсети «Вконтакте» появился посвящённый геополитике пост об истоках развала СССР и геополитических последствиях этого события, который затем был удалён. В пресс-службе социальной сети заявили, что этот пост «опубликован сторонним пользователем».

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