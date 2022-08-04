Кош-Агачский район, Алтай, , 11:50 — REGNUM В Республике Алтай за прошедшие сутки выявили 75 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба. Это вдвое-втрое больше среднесуточных темпов прироста за последнюю неделю.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

Лидером по приросту стал Кош-Агачский район, где зарегистрировано 23 новых носителя. Диагноз также подтвердился у жителей Горно-Алтайска, Майминского, Онгудайского, Улаганского и других районов. Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 35 248.

«Число зарегистрированных летальных случаев за весь период — 672, в том числе 623 — от COVID-19, 49 – от иных причин. Число выздоровевших пациентов: за отчётные сутки – 43, за весь период – 34 294», — отметили в штабе.