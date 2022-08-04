Пекин, , 11:49 — REGNUM Военные учения китайской армии вокруг Тайваня стали предупреждением провокаторам и сепаратистам. Об этом 4 августа заявила официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин на брифинге.

Хуа Чуньин Fmprc.gov.cn

«Действия Китая являются предупреждением провокаторам и направлены ​​против сепаратистских сил, выступающих за независимость Тайваня», — сказала дипломат.

Она добавила, что военные операции Китая не имеют никакого отношения к тем, кто не поддерживает независимость Тайваня, и никак им не навредят.

По её словам, действия Китая справедливы и необходимы, цель состоит в защите суверенитета и безопасности страны, что соответствует международному праву и внутреннему законодательству.

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