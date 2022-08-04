Донецк, , 11:49 — REGNUM Украинские войска совершили обстрел населённого пункта Еленовка в Донецкой Народной Республике. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

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В 10:50 киевские силовики открыли огонь по Еленовке с позиций в населённом пункте Новомихайловка. По Еленовке выпущено пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, вооружённые украинские формирования нанесли удар по Кировскому району Донецка.