Пекин, 4 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Учения Народно-освободительной армии Китая (НОАК) около Тайваня являются необходимой и законной ответной мерой. Об этом 4 августа заявила на брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

Fmprc.gov.cn Хуа Чуньин

«Все предпринимаемые нами действия и действия, которые еще только будут реализованы, являются своевременной реакцией и ответными шагами. Они продуманы, серьезным образом взвешены, направлены на защиту нашего суверенитета и безопасности, соответствуют внутреннему и международному законодательству», — сказала она.

Также Хуа Чуньин отметила, что такие действия Пекина, направленные на защиту стабильности и мира в Тайваньском проливе, станут предостережением для всех провокаторов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что боевые стрельбы на дальние расстояния были проведены частями сухопутных войск НОАК в ходе военных учений около острова Тайвань.