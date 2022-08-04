Оттава, , 11:48 — REGNUM Канадская студия Behaviour Interactive анонсировала постапокалиптический экшен Meet Your Maker. Анонс состоялся в рамках прямой трансляции Behaviour Beyond.

Dead by Daylight Скриншот с YouTube

В Meet Your Maker игрок сможет как строить собственную базу, защищая ее от рейдеров, так и организовывать налеты на вражеские, чтобы забрать ценный ресурс» генмат», который позволяет существовать в условиях постапокалипсиса. Игра должна выйти 30 декабря 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X.

Напомним, что Behaviour Interactive — это независимая канадская студия, основанная в 1992 году. Она является создателем игры Dead by Daylight — ее оценка на Metacritic составляет 71 балл из 100.

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