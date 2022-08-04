Оттава, 4 августа, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Канадская студия Behaviour Interactive анонсировала постапокалиптический экшен Meet Your Maker. Анонс состоялся в рамках прямой трансляции Behaviour Beyond.

Скриншот с YouTube Dead by Daylight

В Meet Your Maker игрок сможет как строить собственную базу, защищая ее от рейдеров, так и организовывать налеты на вражеские, чтобы забрать ценный ресурс» генмат», который позволяет существовать в условиях постапокалипсиса. Игра должна выйти 30 декабря 2023 года на PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series S/X.

Напомним, что Behaviour Interactive — это независимая канадская студия, основанная в 1992 году. Она является создателем игры Dead by Daylight — ее оценка на Metacritic составляет 71 балл из 100.