Сеул, 4 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Спикер Национального собрания (парламента) Южной Кореи Ким Чжин Пхё встретился 4 августа со спикером палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси, сообщает Yonhap News.

Gage Skidmore Нэнси Пелоси

Известно, что по завершении часовой встречи представители двух стран выступили с совместным заявлением, в котором подтвердили приверженность укреплению двусторонних связей в отношении расширенного сдерживания и противодействия ядерным угрозам КНДР и достижения денуклеаризации полуострова.

Сообщается, что стороны также обсудили вопросы, касающиеся экономики, безопасности и инициатив США в регионе.

Перед отъездом в Японию Нэнси Пелоси посетит демилитаризованную зону, а также проведет телефонные переговоры с президентом страны Юн Сок Ёлем.