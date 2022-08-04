Донецк, 4 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Вооружённые украинские формирования нанесли удар по Кировскому району Донецка. Об этом 4 августа сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации сторон режима прекращения огня (СЦКК).

Mil.gov.ua Артиллерия ВСУ

В 11:15 зафиксирована атака с позиций ВСУ в населённом пункте Невельское. По Кировскому району Донецка выпущено десять снарядов калибра 122 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, при обстреле отеля «Донбасс Палас» в центре Донецка погибла девушка.