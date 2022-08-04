Белгород, 4 августа, 2022, 12:10 — ИА Регнум. Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман (СРЗП) считает, что в скором времени Украина лишится возможности всерьёз атаковать территорию Белгородской области. Однако, полагает он, окончательно вопрос будет решён «только с формированием русско-польской, русско-венгерской и русско-румынской границ». Об этом он сказал на творческой встрече с жителями Белгорода, сообщает 4 августа корреспондент ИА REGNUM.

Dmitry Rozhkov Анатолий Вассерман

По словам депутата, он надеется, что к 8 ноября 2022 года «террористическая организация Украина будет если не полностью ликвидирована, то в лучшем случае сведена к двум-трём площадкам, куда успеют понавозить особенно много всякого оружейного старья из западной Европы и Северной Америки». Это дата, когда в США пройдут парламентские выборы.

«Если потери в боевой технике и боеприпасах [Украине] её западная крыша компенсирует, то компенсировать в живой силе явно не получается. Поэтому я полагаю, что после завершения околодонбассой группировки ликвидация остальной части террористической организации Украина займёт ещё примерно столько же времени», — считает политик.

Вассерман уточнил, что депутатами фракции СРЗП в Государственную думу внесён проект постановления «Об обращении к Верховному суду РФ с предложением признать Украину террористической организацией уже на уровне судебного решения». По мнению депутата, все необходимые предпосылки для этого и доказательства есть.

В Белгороде Анатолий Вассерман также посетил пункт временного размещения украинских беженцев.

«Честь и слава тем, кто создаёт даже в таких обстоятельствах приемлемые условия для жизни этих беженцев. Но вечный позор тем, от кого они бегут», — подчеркнул депутат.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала специальной военной операции Белгородская область многократно подвергается обстрелам со стороны Украины. Атаки происходят на приграничные сёла, пострадала также нефтебаза в Белгороде, а после обстрела «Точкой-У» повреждён один из центральных кварталов города.