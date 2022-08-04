Москва, 4 августа, 2022, 11:45 — ИА Регнум. Релиз третьего дополнения для игры Pathfinder: Wrath of the Righteous от российского разработчика Owlcat Games переносится на 30 августа 2022 года. Студия написала об этом на странице проекта в Steam.

Owlcat Games Pathfinder: Wrath of the Righteous

«Мы подготовили небольшое обновление касательно дополнения «Сокровище Полуночных островов». В ходе тестирования и финальных доработок, мы поняли, что некоторым частям нового дополнения не повредило бы уделить побольше внимания, но нам не хватало времени на это. Поэтому, взвесив все за и против, мы решили перенести дату выхода дополнения», — написал разработчик. Дополнение должно было выйти 11 августа 2022 года.

Напомним, что студия Owlcat Games специализируется на создании ролевых игр. Она была основана в Москве в 2016 году.