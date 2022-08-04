Москва, 4 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Новые цифровые флюорографы, которые предназначены для проведения регулярных скрининговых исследований, диспансеризации, профосмотров, выявлений онкологических заболеваний, туберкулеза и профессиональных болезней легких, установят в шести медицинских учреждениях Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России. Об этом 1 августа сообщила пресс-служба ФМБА.

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Отмечается, что указанные аппараты установят в Дальневосточный окружной медицинский центр Федерального медико-биологического агентства, медико-санитарные части № 32 в городе Заречном и № 154 в городе Красноармейске, центральные медико-санитарные части № 15 в городе Снежинске и № 120 в городе Снежногорске-2, а также в клиническую больницу № 50 города Сарова.

При этом замглавы ФМБА РФ Татьяна Яковлева указала, что новые флюорографы обладают высокой разрешающей способностью, что делает проводимые с их помощью обследования информативными и точными. Работа по модернизации первичного звена здравоохранения ведётся по поручению президента России Владимира Путина.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее новейшие разработки в области координатно-временных измерений в рамках дальнейшего развития системы ГЛОНАСС представил Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ).