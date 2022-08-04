Москва, , 12:47 — REGNUM Правительство РФ утвердило план развития инфраструктуры Северного морского пути (СМП) — важнейшего транспортного коридора национального и мирового значения. В плане развития СМП до 2035 года — более 150 мероприятий, направленных на развитие российского арктического маршрута. Об этом сообщает пресс-служба правительства 4 августа.

Торговый порт Корсаков. Сахалин JukoFF

«Всего в плане более 150 мероприятий. В их числе — строительство терминала сжиженного природного газа и газового конденсата «Утренний», нефтеналивного терминала «Бухта Север», угольного терминала «Енисей». Кроме того, план предусматривает строительство береговых и гидротехнических сооружений для обеспечения Баимского месторождения, создание морских перегрузочных комплексов сжиженного природного газа в Камчатском крае и Мурманской области, порта-хаба для организации транзитных перевозок во Владивостоке», — указано в сообщении.

Помимо этого, в морском порту Корсаков на Сахалине планируется строительство транспортно-логистического узла, развитие мурманского и архангельского транспортных узлов, строительство баз бункеровки и технического обслуживания в портах Тикси и Диксон.

Общий объём финансирования мероприятий плана — почти 1,8 трлн рублей.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что увеличение показателей грузопотока требует значительной работы по расширению инфраструктуры по всему маршруту Северного морского пути (СМП). Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на оперативном совещании главы правительства РФ 1 августа.

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