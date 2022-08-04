Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 4 августа, 2022, 11:43 — ИА Регнум. В Комсомольске-на-Амуре 4 августа сотни местных жителей простились с погибшими сотрудниками отряда мобильного особого назначения Росгвардии, сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Дарья Драй ИА REGNUM Свечи памяти о погибших

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На траурной церемонии на «Аллее Героев» городского кладбища присутствовали губернатор Михаил Дегтярев и командующий Восточным округом войск национальной гвардии РФ генерал-полковник Игорь Голлоев.

«Сегодня скорбный день для всего Хабаровского края — мы прощаемся с героями, настоящими русскими солдатами. В ходе специальной военной операции при исполнении служебного долга погибли наши земляки — бойцы ОМОН. Они отдали свои жизни, защищая сограждан и народ Донбасса от нацизма и его жестоких, бесчеловечных последствий, и до конца остались верны долгу», — сказал на траурном митинге губернатор.

Михаил Дегтярев, выражая соболезнования, добавил, что краевое правительство окажет семьям героев необходимую помощь и всестороннюю поддержку.

Как сообщало ИА REGNUM, решение о присвоении Ольге Качуре звания Героя России посмертно можно всячески приветствовать, но награждать нужно и живых героев, написал в своем телеграм-канале военкор Александр Сладков.