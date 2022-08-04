Пекин, 4 августа, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Ракетные войска вооружённых сил Китая полностью выполнили задачи в ходе учебных боевых стрельб в восточной части Тайваньского пролива. Об этом 4 августа заявил официальный представитель Восточной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Ши И.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Он отметил, что 4 августа во второй половине дня ракетные войска провели боевые стрельбы на дальние дистанции.

«Были нанесены точные удары по заданным районам в восточной части Тайваньского пролива. Ожидаемые результаты были достигнуты, все ракеты точно поразили цель», — приводятся его слова в официальном аккаунте восточной зоны боевого командования НОАК в соцсети WeChat.

4 августа официально стартовали масштабные учения армии Китая с боевыми стрельбами вокруг Тайваня. Манёвры стали ответом на визит в Тайбэй спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси.