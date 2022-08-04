Москва, 4 августа 2022, 11:43 — REGNUM В России не будет резкого роста цен на загородную недвижимость ни в 2022 году, ни в 2023-м. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию ЦИАН о том, что в Московской области с начала 2022 года средняя стоимость дачи выросла на 9%.

Дача
Дача
Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Происходит изменение структуры спроса на загородную недвижимость. Дорогие коттеджи становятся обременением, поэтому любителям загородной жизни проще купить дачу. Дача также является альтернативой летнего отпуска, и это подстегивает спрос, — сказал Сафонов. — Кроме того, дачи позволяют рассматривать их и как первое жилье, поскольку закон разрешает прописку. Но у такого роста есть естественные пределы — окончание летнего сезона и исчерпание спроса. В связи с этим мы не увидим ни в текущем году, ни в следующем резкого подорожания загородной недвижимости. Рост цен будет колебаться в пределах 10% за год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 82% жителей России мечтают обзавестись собственным загородным домом.

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