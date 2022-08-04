Москва, , 11:43 — REGNUM В России не будет резкого роста цен на загородную недвижимость ни в 2022 году, ни в 2023-м. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 4 августа заявил профессор департамента психологии и развития человеческого капитала финуниверситета при правительстве РФ Александр Сафонов. Так он прокомментировал информацию ЦИАН о том, что в Московской области с начала 2022 года средняя стоимость дачи выросла на 9%.

Дача Анна Рыжкова (с) ИА REGNUM

«Происходит изменение структуры спроса на загородную недвижимость. Дорогие коттеджи становятся обременением, поэтому любителям загородной жизни проще купить дачу. Дача также является альтернативой летнего отпуска, и это подстегивает спрос, — сказал Сафонов. — Кроме того, дачи позволяют рассматривать их и как первое жилье, поскольку закон разрешает прописку. Но у такого роста есть естественные пределы — окончание летнего сезона и исчерпание спроса. В связи с этим мы не увидим ни в текущем году, ни в следующем резкого подорожания загородной недвижимости. Рост цен будет колебаться в пределах 10% за год».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 82% жителей России мечтают обзавестись собственным загородным домом.

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