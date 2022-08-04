Донецк, 4 августа, 2022, 11:40 — ИА Регнум. Силы Донецкой Народной Республики за прошедшие сутки уничтожили 30 боевиков ВСУ, один танк и полевой склад боеприпасов. Об этом 4 августа сообщили в Народной милиции ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: один танк, два грузовых автомобиля, один полевой склад боеприпасов и более тридцати человек личного состава», — говорится в телеграм-канале ведомства.

Также сообщается, что были подавлены четыре огневые точки противника в районе поселка Пески в пригороде Донецка около разрушенного аэропорта.

Как сообщало ИА REGNUM, украинские боевики за прошедшие сутки 63 раза обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 542 единицы боеприпасов.

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