Элиста, , 11:39 — REGNUM В Калмыкии перед судом за пьяную езду (ч. 1 ст. 264.1 УК РФ0 предстанет 36-летний депутат Приманычского сельского муниципального образования. Об этом ИА REGNUM сообщили в республиканской прокуратуре.

Пьяное вождение Freestockphotos.biz

Следователи полагают, что мужчину, находящегося за рулём в состоянии опьянения, в ночное время задержал сотрудник ГИБДД на улице Николаева в Элисте. Депутат отказался от прохождения медицинского освидетельствования. При этом ранее народный избранник был лишён водительских прав.

Уголовное дело рассмотрит Элистинский городской суд.