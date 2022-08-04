Биробиджан, , 11:45 — REGNUM Большие участки земли в Еврейской автономии бесплатно получили уже 2347 человек. Всего на дальневосточные гектары за всё время действия программы было подано 4289 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 4 августа в пресс-службе правительства ЕАО.

Дальневосточный гектар Надальнийвосток.рф

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Самый большой участок обрабатывает житель села Найфельд Александр Лавренков. В пользовании у него находится десять гектаров, часть земли он оформили на себя члены семьи фермера. На дальневосточном гектаре житель ЕАО выращивает сортовой картофель.

«Всё больше жителей области хотят жить и работать на своей земле. Владельцам «дальневосточного гектара» предоставляется более 20 различных мер государственной поддержки», — отметили в правительстве области.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики хочет сделать процесс предоставления дальневосточного гектара более клиентоориентированным. Эту инициативу рассматривали в июне на заседании круглого стола профильного комитета Госдумы РФ.