Москва, 4 августа, 2022, 11:50 — ИА Регнум. США устроили злонамеренную провокацию против Китая, когда отправили на Тайвань спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. Итогом этого визита станет ухудшение в Азии безопасности и усиление экономического кризиса, заявил 4 августа зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

По словам Медведева, США сделали всё, чтобы сыграть у Китая на нервах и вынудить к резким, опрометчивым шагам. При том, что Пекин не поддаётся на провокации, его терпение имеет границы.

«Самолёт с официальной делегацией никто не планировал сбивать и даже принудительно сажать на другом аэродроме. Подобные радикальные меры не соответствуют миролюбивым установкам наших китайских друзей», — сказал Медведев РИА Новости.

Теперь обстановка вокруг Тайваня резко обострилась, Китай начал масштабные военные учения с боевыми стрельбами. Из-за усиления региональной напряжённости более серьёзные последствия возникнут в глобальном масштабе.

«Безопасность в Азии драматически ухудшится. Недоверие станет колоссальным. Рынки продолжат падение. Бензин и продукты будут дорожать», — полагает зампредседателя Совбеза.

Он добавил, что программа максимум для США — развязать в Азии ради собственной выгоды военный конфликт. Такой сценарий уже применялся на Украине.

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