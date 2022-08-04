Ирвайн, США, 4 августа, 2022, 11:37 — ИА Регнум. Американская компания Blizzard Entertainment и китайский издатель NetEase отменили разработку мобильной игры по мотивам World of Warcraft. Об этом заявило издание Bloomberg.

Worldofwarcraft.com World of Warcraft

Bloomberg пишет, что NetEase распустила команду из более чем 100 разработчиков которые занимались неанонсированной мобильной игрой по мотивам World of Warcraft. Издание объяснило это тем, что у двух компаний были разногласия в финансовых вопросах.

Ранее, 2 июня 2022 года, Blizzard выпустила мобильную игру Diablo Immortal, которая за 8 недель после релиза заработала более $100 млн.