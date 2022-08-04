Курлово, 4 августа 2022, 11:35 — REGNUM В городе Курлово Владимирской области жестоко избили маленькую девочку. Как сообщила пресс-служба областной администрации, избиение было записано на видео и опубликовано в соцсетях.
Жертвой нескольких девочек-подросток стала младшеклассница. У неё остались ушибы и ссадины, медики проверяют девочку на предмет других травм.
На место выехала областная комиссия по делам несовершеннолетних. К контролю над состоянием здоровья девочки подключён областной департамент здравоохранения. Следователи проводят проверку.