Курлово, Владимирская область, 4 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В городе Курлово Владимирской области жестоко избили маленькую девочку. Как сообщила пресс-служба областной администрации, избиение было записано на видео и опубликовано в соцсетях.

(сс) lailajuliana Игрушка-ребенок

Жертвой нескольких девочек-подросток стала младшеклассница. У неё остались ушибы и ссадины, медики проверяют девочку на предмет других травм.

На место выехала областная комиссия по делам несовершеннолетних. К контролю над состоянием здоровья девочки подключён областной департамент здравоохранения. Следователи проводят проверку.