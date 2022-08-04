Эдинбург, Великобритания, 4 августа, 2022, 11:35 — ИА Регнум. В испытательном бассейне лаборатории робототехники в столице Шотландии инженеры молча наблюдают за тем, как подводный беспилотник незаметно поднимается к поверхности, передает агентство France-Presse.

Ветрогенераторы

Команда, ведущая разработку дистанционно управляемого аппарата в научно-исследовательском университете Хериот-Уотт, считает, что подводный аппарат облегчит обслуживание морских ветроэлектростанций, избавив их от необходимости использовать водолазов.

Инженеры считают, что вскоре аппарат будет готов к проведению инспекций и технического обслуживания на ветряных электростанциях и изменит характер рискованных и дорогостоящих работ в то самое время, когда в отрасли наметился огромный рост.

Правительство Великобритании обещало превратить страну в «Саудовскую Аравию» ветроэнергетики, намереваясь к 2030 году вырабатывать столько энергии на шельфе, чтобы обеспечить электричеством каждый британский дом. В отрасли рассчитывают на расширение планов, особенно в условиях резкого роста цен на традиционную углеродную энергию.

«Представьте, что через 10-15 лет в Великобритании будут сотни ветряных электростанций, это значит тысячи ветряных турбин по всему побережью. И всё это нужно будет обслуживать, проверять и ремонтировать, — сказал AFP профессор робототехники и автономных систем в университете Хериот-Уотт Айвен Петиллот. — Мы разрабатываем дистанционные технологии, с помощью которых люди смогут инспектировать и обслуживать эти объекты с берега, не подвергая никого опасности».